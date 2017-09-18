رئيس جامعة القاهرة: ما نشر حول تخريج الكليات العملية للإرهابيين "كذب"

كتب- محمد قاسم:

نفى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ما نسب إليه من تصريحات نشرتها صفحة قناة "الجزيرة مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: لا صحة للخبر المنشور والذي ينسب لي أقوالا كاذبة عن أن الكليات العملية تخرج إرهابيين.

واعتبر الخشت، مانشرته "الجزيرة مصر" كلام كاذب وفاقد لأي مصداقية، بحسب وصفه.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في بيان له الاثنين، أن الكليات العملية والنظرية معًا هي أمل مصر في تخريج كوادر ذات عقول علمية مفتوحة، تنهض بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وطالب الخشت الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم أخذ أي خبر دون تيقن، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة افتتحت أمس الأحد، مركزًا إعلاميًا يمكن التواصل معه للرد على استفسارات الصحفيين واتاحة المعلومات والتواصل معهم باعتبارهم شركاء في العملية التعليمية.