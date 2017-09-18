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«الصحة: إصابة 6% من أهالي أسوان بفيروس سي

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«الصحة: إصابة 6% من أهالي أسوان بفيروس سي «الصحة: إصابة 6% من أهالي أسوان بفيروس سي

التحرير

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أسفرت حملة مديرية الصحة بأسوان للكشف المبكر عن فيروس سى بمدينة أبوسمبل، عن اكتشاف 40 حالة مصابة بالفيروس، من ضمن 500 حالة تم فحصها طبيا من بين مواطني المدينة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، في بيان اليوم الاثنين، إن أعمال المسح الفيروسى استهدفت الأعمار السنية ما فوق 18 عامًا.

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وأكد أبو المجد أنه سيتم تحويل الحالات المصابة إلى التأمين الصحى لمن لهم أحقية فى علاج التأمين، والحالات الأخرى سيتم تحويلها إلى مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات بأسوان.

وأضاف أنه منذ إطلاق الحملة القومية للمسح الفيروسى لفيروس سى على مستوى المحافظة تم استهداف حوالى 50 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المصابين حوالى 3 آلاف مصاب حتى الآن.

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التحرير

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