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مقتل 4 أطفال بقصف حوثي على تعز اليمنية

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 أطفال بقصف حوثي على تعز اليمنية

08:50 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مقتل 4 أطفال بقصف حوثي على تعز اليمنية

مقتل 4 أطفال بقصف حوثي على تعز اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

قُتل أربعة أطفال، الإثنين، بقصف شنه مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح على مدينة تعز اليمنية ( 275) كم جنوبي صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم الاثنين، أن أربعة أطفال سقطوا قتلى في قصف مليشيا الحوثي وصالح على حي الجحملية شرقي المدينة الواقع معظمها تحت سلطة القوات الحكومية".

وأضاف أن "جرحى آخرين من المدنيين سقطوا جراء القصف، دون ذكر رقم محدد".

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين ، حول ما أفاد به المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وتأتي حادثة اليوم بعد أن سقط أربعة أطفال قتلى وجرح آخرين الجمعة الماضية بقصف مماثل شنه الحوثيون وقوات صالح ، على حيين سكنيين في المدينة ذاتها، وهو الأمر الذي لاقى إدانات دولية ومحلية.

وتقول اليمنية إن قصف الحوثيين المستمر على مدينة تعز، منذ حوالي عامين ونصف، أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين.

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