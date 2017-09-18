مران الزمالك| تدريبات تأهيلية لـ«أتشمبونج».. وعودة «جبر».. و«روقا» فى المقدمة

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شهد مران الزمالك، اليوم تدريبات تأهيليلة لثنائى الفريق، علي جبر و عمر صلاح، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويعانى علي جبر من إصابة فى الركبة، أثناء مشاركته، بمعسكر المنتخب الماضي، استعدادًا لمواجهة الكونغو، بتصفيات أفريقيا المواهلة لكاس العالم روسيا 2018 فيما جاءت إصابة عمر صلاح بالاجهاد، وشد فى العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة فى التدريبات خلال الأيام الماضية.

وحرص المونتنجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تحديد اللاعبين المسددين لركلات الجزاء، خلال مران الفريق بالموسم الجارى.

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ووضع نيبوشا محمد أشرف روقة في المرتبة الأولي بقائمة ترتيب اللاعبين، ثم يليه المدافع محمود علاء ويتبعه حازم إمام الظهير الأيمن.

وخاض الغاني أتشمبونج مهاجم الفريق، تدريبات تأهيلية فى الجيمانيزيوم، علي هامش مران الفريق اليوم ويعاني أتشمبونج من إصابة فى العضلة الضامة، وحدد له الجهاز الطبي برنامجاً خاصاً لتجهيزة للعودة.

وحرص محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، على التواجد، في مران اليوم، لمتابعة البرنامج العلاجي الموضوع لتجهيزه قبل عودته للمشاركة في المباريات.