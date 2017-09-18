«المحرومين من جنة كوبر».. «وردة» أحدث المنضمين للقائمة السوداء

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تفصلنا أيام قليلة على مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويدخل المنتخب الوطني، معسكرًا مغلقًا، يوم 2 أكتوبر، بملعب برج العرب، وحتى موعد المباراة المرتقبة، التي ستقام على نفس الملعب بحضور 70 ألف مشجع مصري، لمؤازرة الفراعنة لتحقيق الفوز، من أجل وضع قدمًا في مونديال روسيا 2018.

موقعة الكونغو برازافيل، من الممكن أن تحسم تأهل مصر رسميًا لمونديال روسيا 2018، في حالة الفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، لتصبح مباراة الفراعنة مع النجوم السوداء في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل، لا سيما وأن المنتخب الوطني سيكون حسم تأهله.

ورغم أهمية المباراة المرتقبة، إلا أن كوبر يواصل عناده مع لاعبين بعينهم، خرجوا من حساباته بلا عودة، وهو ما ترصدهم لكم "التحرير" في التقرير التالي..

-حسام غالي



هو الاسم الأبرز في القائمة السوداء التي وضع فيها الأرجنتيني هيكتور كوبر، عددًا من اللاعبين، بعدما قرر استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب، عقب أزمته مع أسامة نبيه المدرب العام، والتي نشبت في نيجيريا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 التي أقيمت بالجابون مؤخرًا.

ورغم أن غالي، يشارك بصفة أساسية مع النصر السعودي، بشكل مميز، حيث يرتدي شارة قيادة فريق العالمي، حيث يعد في الفترة الحالية، واحدًا من الأسماء القادرة على قيادة وسط الفراعنة، في المعسكر المقبل، إلا أن تعنت كوبر ضده حال دون ذلك، حيث خلت قائمة المحترفين من اسمه.

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-عمرو وردة



أحدث المنضمين للقائمة السوداء، بعد الأزمة التي جرت مؤخرًا باتهامه بالتحرش عندما انتقل لفريق فيرينسي البرتغالي، حيث ترددت وقتها أنباء قوية، بتحرشه بزوجه زميله في الفريق، وهو ما دفع النادي البرتغالي لفسخ التعاقد معه، الأمر الذي دفع كوبر لاستبعاده من المعسكر الماضي لمواجهة أوغندا.

واستمر استبعاد وردة من المعسكر الحالي، رغم مشاركته مع فريق أتروميتوس اليوناني، إلا أنه استبعد أيضًا من القائمة التي تم إعلانها اليوم للدخول في المعسكر الذي سينطلق أول أكتوبر المقبل.

-باسم مرسي



ما زال باسم مرسي، يبحث عن فرصة العودة للمنتخب الوطني، فرغم ظهوره في فترات بشكلٍ مميز، إلا أن هيكتور كوبر كان مُصرًا على استبعاده من المعسكرات الماضية، لأسباب تأديبية.

وتقلصت فرص عودة باسم مرسي للمنتخب، رغم عودته للمشاركة مع الزمالك، وظهوره أمس بآداء مميز أمام الداخلية، إلا أن كوبر دائمًا ما يعتمد على الثنائي عمرو جمال وأحمد حسن كوكا، بالإضافة لحسام حسن مهاجم سموحة المنضم حديثًا.

-وليد سليمان



رغم أنه يظهر مع الأهلي، بمستوى ثابت ومميز للغاية، إلا أن فرصته في الانضمام للمنتخب صعبة للغاية، خاصة وأنه خرج منذ فترة من حسابات الأرجنتيني كوبر، بسبب هجومه من قبل على الجهاز الفني للفراعنة، لذلك وليد سليمان أصبح ضمن القائمة السوداء التي وضعها كوبر.