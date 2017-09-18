"مكافحة المخدرات" تشن حملة بمنطقة بولاق الدكرور
"مكافحة المخدرات" تشن حملة بمنطقة بولاق الدكرور
08:40 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
مديرية امن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت ضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.
تمكنت الحملة بقيادة اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط "شريف م."، 23 سنة، و"محمد ر."، بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والحشيش، ومبلغ مالي بأحد الأكمنة المُعدة لهما بمنطقة صفط اللبن.
أمام الرائد هيثم سكر، الضابط بمكافحة المخدرات، أقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع.
تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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