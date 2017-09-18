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التعليم تشكل فريقًا للمتابعة الميدانية على المدارس الفنية لتقديم الدعم لها

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مصراوي Masrawy

التعليم تشكل فريقًا للمتابعة الميدانية على المدارس الفنية لتقديم الدعم لها

08:48 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

التعليم تشكل فريقًا للمتابعة الميدانية على المدارس الفنية لتقديم الدعم لها

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في مجال التعليم الفني، تم تكوين فريق متابعة متمثل فى الإدارة العامة للتجهيزات والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالتعاون مع مسئولى المديريات وهذا الفريق "يعطي اهمية خاصة لمدارس التعليم الفني."

و أشار خيري، في بيان الاثنين، إلى أن فريق المتابعة برئاسة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني قام بأولي زياراته بتفقد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، برفقة مصطفى الشاذلى مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية وعدد من القيادات التعليمية.

وأكدت عز، أهمية دور المتابعة الميدانية المستمرة للمؤسسات الفنية التعليمية للوقوف على جوانب الضعف والقوة وإمداد العاملين والطلاب بها بالدعم الفني والمعنوى اللازم لهم، مشيرة إلى احتياج المؤسسات الفنية للوائح التنظيمية لعمل الطالب ومزاولة المهنة بعد ثلاث سنوات من خلال مشاريع المدرسة، وتقديم تمويل ذاتى وفرص تدريبية له، والحفاظ على حقوقه عند مشاركته في المشاريع الخارجية وأكدت عز على أهمية تنمية الشراكات لتطوير المدرسة وأهمية المهن المقدمة سواء الصيانة الإلكترونية والميكانيكية ومهن الأثاث.

وفى نفس السياق، أكد الشاذلى متابعة الإدارة التعليمية المستمرة للمدارس من حيث الصيانة، واستلام الكتب، وخطة توزيع المناهج، والتأكد من نظافة المدارس بالتعاون مع رئيس الحى وهيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة نظام خمس سنوات ومجموعها أعلى من مجموع الثانوى العام، وغالبية الطلاب يحصلون على مجموع عالٍ في نهاية المرحلة يرشحهم لكليات الهندسة، بجانب تميزهم بالالتزام الأخلاقى، وتعدد المواهب.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور نبيل جعفر مدير المدرسة، أن المدرسة تستوعب عدد (750) طالبًا منهم عدد (457) طالبًا مقيمًا، وعدد (293) طالبًا من القاهرة، وتحتوى على عدة مبانٍ منها: مبنى للإدارة المدرسية والفصول الدراسية، مؤكدًا على أن كثافة الفصل لا تتعدى (26) طالبًا فقط، بجانب وجود مبنى للورش لعدد (7) ورش منها: ورش (الإلكترونيات، والكهرباء، والميكانيكا، ونجارة الأثاث، والمبانى والتشطيبات، والأعمال الصحية، الأثاث المعدنى)، ومبنى للمعامل منها: معامل (الإلكترونيات، والحاسب الآلى، والوسائط، والكهرباء)، بالإضافة إلى عدد مبنيين لإقامة الطلاب، وصالة طعام، ومطبخ، ومغسلة.

يشار إلى أنه جارٍ عمل لجان للمتابعة خلال هذا الأسبوع؛ للقيام بالزيارات الميدانية للكثير من مدارس التعليم الفنى.

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