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بالفيديو- خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

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بالفيديو- خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل) بالفيديو- خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

مصراوي Masrawy

- خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

08:54 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

بالفيديو- خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى

كتب - علاء المطيري:
قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) إن الوضع أصبح صعبًا وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن كل باب للحل يتم إغلاقه بسبب أخطاء فادحة في حق الدول الخيجية، مشيرًا إلى أن البعض استغل هذا الأخطاء بسبب ممارسة وتوجهاتها القائمة التي سمحت للدخلاء بالتغلغل في قطر وبث سمومهم في كل اتجاه حتى وصلنا إلى حافة الكارثة.

وتابع في كلمة ألقاها من العاصمة الفرنسية باريس ونشرتها "سكاي نيوز" إن دورنا اليوم هو التضامن لتحقيق التنمية وأن نكون قطر محصنة من الإرهاب وأهلة وبعيدة عن تنظيماته.

وحذر بن سحيم من أن يأتي يومًا يرتبط فيه اسم القطري بالإرهاب، وأن يكون هذا سببًا في الشك في المواطنيين القطريين.

وقال بن سحيم إنه يقيم في باريس لأنه لم يعد يحتمل البقاء في أرض بدأ الأغرب يقدمون إليها بدعوى حمايتها من ودول الخليج العربي الذين يمثلون امتدادًا لنا.

وقال: "وكأن دوحتنا أصبحت حاضنة لكل الظالمين والمفسدين، في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدوحة، التي أصبحت منبرًا يخدمهم وثروات تخدم مصالحهم"، مشيرًا إلى أن هؤلاء لا يعنيهم شيء إذا تغيرت الأمور".

وانتقد الشيخ القطري الدوحة: "من العار أن تكون مطية للأعداء وأنتم ضحية لهم، محذرًا من استخدام الدوحة سلاحًا لضرب أهلها".

وتابع: "آمل من كل وجهاء وأفراد الأسرة الحاكمة للاجتماع لنكون يد واحدة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين".

وتابع: "كلي ثقة في حكمة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية"، معربًا عن ثقته في وقوفه وقادة الدول في قدرتهم على تصحيح كل خطط وطرد الكوابيس التي أحالت حياة القطريين إلى خوف مستديم وترقب مرير".

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