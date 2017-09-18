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الخارجية الروسية تشيد بجهود مصر لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية تشيد بجهود لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

08:36 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية تشيد بجهود مصر لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):
أشادت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين ، بالجهود المصرية لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى سابق عهدها.

وقالت الخارجية ـ في بيان عقب لقاء السفير محمد البدري سفير مصر لدى موسكو ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف: "إن الجانبين تبادلا الآراء حول الأبعاد الأساسية للأجندة الإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا، متضمنا الوضع في سياق نتائج الاجتماع الدولي السادس حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية آستانة ، بالإضافة إلى تسوية الوضع الجاري في ليبيا وفي الشرق الأوسط".

وأضافت الخارجية ـ في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس): "إن الجانب الروسي أشاد بالجهود النشيطة لمصر في دعم عملية إعادة تأهيل الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيع الوضع في غزة في ضوء النتائج المتماسكة للاتصالات بين ممثلي حركتي فتح وحماس في القاهرة".

وأوضحت أن الجانبين المصري والروسي ناقشا عددا من القضايا على الأجندة الثنائية، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

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