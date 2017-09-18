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أحد أفراد الأسرة الحاكم بقطر: الدوحة ارتكبت أخطاء فادحة في حق أشقائها

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مصراوي Masrawy

أحد أفراد الأسرة الحاكم بقطر: الدوحة ارتكبت أخطاء فادحة في حق أشقائها

08:33 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

أحد أفراد الأسرة الحاكم بقطر: الدوحة ارتكبت أخطاء فادحة في حق أشقائها

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني

كتب - علاء المطيري:

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) إنه يجب على قطر أن تبتعد عن دعم وتمويل الإرهاب والعودة إلى البيت الخليجي، مشيرًا إلى أنه يعيش في باريس لأنه لا يطيق البقاء في الدوحة بسبب من وصفهم بالدخلاء الذين يريدون إفساد العلاقة بين قطر وأشقائها بزعم حمايتها.

وتابع - في خطاب نشرته قناة "سكاي نيوز" العربية: "يجب أن نكون صفًا واحدًا لنكون محصنين من الإرهاب، وأدعم كل دعوة للاجتماع".

وقال بن سحيم: " القطرية ارتكبت أخطاء فادحة في حق أشقائها في الخليج العربي".

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