الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: كلي ثقة في حكمة الملك سلمان
الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: كلي ثقة في حكمة الملك سلمان
08:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
كتب - علاء المطيري:
قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) إن النظام القطري جعل الأوضاع في البلاد على حافة الكارثة، مضيفًا: "أخشى أن يرتبط اسم القطري بالإرهاب".
وقال بن سحيم، وفقًا لـ"سكاي نيوز": "دورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا ومواصلة التنمية". وأضاف: " كلي ثقة في حكمة الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة الدول الأخرى ومحبتهم لنا".
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