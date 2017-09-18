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الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: كلي ثقة في حكمة الملك سلمان

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مصراوي Masrawy

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: كلي ثقة في حكمة الملك سلمان

08:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: كلي ثقة في حكمة الملك سلمان

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني

كتب - علاء المطيري: 

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) إن النظام القطري جعل الأوضاع في البلاد على حافة الكارثة، مضيفًا: "أخشى أن يرتبط اسم القطري بالإرهاب".

وقال بن سحيم، وفقًا لـ"سكاي نيوز": "دورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا ومواصلة التنمية". وأضاف: " كلي ثقة في حكمة الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة الدول الأخرى ومحبتهم لنا".

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