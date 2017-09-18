ضبط ٥٠٠ قرص مخدر بحوزة مسجل خطر في كمين عبود

كتب - سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر بحوزته ٥٠٠ قرص مخدر بكمين عبود.

اشتبه النقيب أمير فتحي، ضابط بمباحث تأمين الطرق والمنافذ، في أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، تبين أنه يدعى "عبد الرازق م."، مسجل خطر مقيم بمحافظة بورسعيد، عُثر بحوزته على ٥٠٠ قرص مخدر.

أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.