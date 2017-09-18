البيئة: آلية جديدة لاستقبال بلاغات قش الأرز على "فيسبوك ماسنچر"

كتبت- مادي غيث:

ابتكر الباحثون بوزارة البيئة، آلية جديدة باستخدام وسائل التواصل الحديثة والمتاحة في يد جميع المواطنين لتوظيفها في خدمة المواطن.

وطور الباحث محمود بسيوني، عضو وحدة الدراسات الفنية والمتابعة، استخدام تطبيق المحادثة الخاص "بالفيسبوك ماسنچر"، إلى أداة منظمة ومبرمجة ومتاحة للجميع، للإبلاغ الفوري عن أي حرائق لقش الأرز وتحويلها لحظياً، إلى فِرق التفتيش المنتشرة بجميع محاور محافظات الدلتا المعنية بزراعة محصول الأرز للتعامل الفوري معها.

وصرح بسيوني، بأن الهدف من تلك الآلية، هو تسهيل عملية الإبلاغ عن الحرائق بشكل أكثر سرعة وفاعلية من وسائل الإبلاغ الأخرى التي لا توفر سرعة ارسال البيانات وإحداثيات موقع البلاغ بدقة وهي تعد من أهم أسباب سرعة مكافحة الحرائق كما إنها تعتمد على الارسال اللحظي للمعلومات لدوريات التفتيش في الميدان.

وأضاف بسيوني، أن طريقة التعامل مع الآلية تتلخص في القيام بفتح تطبيق الماسنچر الخاص بتطبيق الفيس بوك والبحث بكلمة Cloudeeaa أو الدخول على الرابط المرفق أو باستخدام قارئ الباركود الموجود بتطبيق الماسنچر للباركود المرفق، ومن ثم يتم الدخول إلى الحساب ويبدأ البرنامج آليا بأسلوب حواري في السؤال عن بعض البيانات التي تكون إجابتها محدده باختيارات للسؤال عن موضوع البلاغ سواء حريق أو رائحة دخان ثم يطلب إرسال إحداثيات الموقع وتحديده على الخريطة ثم رقم الموبايل اختياريا لتنتهي إجراءات تسجيل البلاغ ويتم إرسالها لحظيا الى أقرب دورية تفتيش في موقع البلاغ لسرعة التعامل معها.

وصرح محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بأن تلك الآلية الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة الدائم في البحث عن آليات جديدة لتقريب المسافات، وتفعيل الدور المهم الذي يلعبه المواطن في توفير المعلومة التي تساعد بقدر كبير في زيادة فاعلية مكافحة الحرائق وتمنح المواطن صفة الشريك في مواجهة تلك الظاهرة بجانب جهود الوزارة في هذا الشأن.

وأكد شهاب، أهمية الاستخدام السليم لتلك الآليات لتحقيق الهدف المرجو منها، وعدم استخدامها في غير ما خصصت له وهو الإبلاغ عن الحرائق بنوعيها سواء كانت مخلفات زراعية أو أكوم المخلفات لحين قياس مدى فاعلية تلك الالية وتعميمها على نطاق أوسع يشمل عدة مجالات آخرى للشكوى.

يذكر أن وزارة البيئة تستخدم العديد من الوسائل التكنولوجية في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتي اثبتت فعاليتها في التقليل من أثارها ومنها استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد مواقع حرائق قش الأرز وتركيب أنظمة تحديد المواقع بسيارات دوريات التفتيش ونماذج إلكترونية لمحاكاة حركة الرياح وسرعتها لتوقع خط سير الادخنة وتحديد الأماكن الأكثر تعرضا لها وتطبيق واتس آب وتليجرام في التواصل الدائم بين غرفة العمليات ودوريات التفتيش، وكان أخرها خدمة تلقى الشكاوى عبر الماسنچر.

رابط الإبلاغ عبر فيس بوك ماسنچر:

https://www.messenger.com/t/307882922955336