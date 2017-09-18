15 مصابًا بينهم أطفال في مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 15 شخصًا بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية بأن أحد الأشخاص من عائلة "المطاحنة" أطلق النيران على آخر من عائلة "زيدان أبو المؤمن" بسبب خلافات على مصرف ري في قرية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، وأنه تصادف مع ذلك خروج عدد من الأهالي من الصلاة بمسجد القرية، ما أسفر عن إصابة قرابة 15 شخصًا بينهم أطفال.

انتقلت قوات الأمن إلى القرية لاحتواء الموقف وضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم للتحقيق.​