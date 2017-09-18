15 مصابًا بينهم أطفال في مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرقية
15 مصابًا بينهم أطفال في مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرقية
08:16 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
أرشيفية
الشرقية - فاطمة الديب:
أصيب 15 شخصًا بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.
تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية بأن أحد الأشخاص من عائلة "المطاحنة" أطلق النيران على آخر من عائلة "زيدان أبو المؤمن" بسبب خلافات على مصرف ري في قرية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، وأنه تصادف مع ذلك خروج عدد من الأهالي من الصلاة بمسجد القرية، ما أسفر عن إصابة قرابة 15 شخصًا بينهم أطفال.
انتقلت قوات الأمن إلى القرية لاحتواء الموقف وضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في الشرقية.. عامل يقطع أصابع زوجته لرفضها نقل ملكية منزلها إليه
-
"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية
-
بعد القبض عليه وآخرين يُنقبون عن الآثار بالشرقية.. جواهرجي: "ابني
-
استبعاد 125 منشأة تعليمية آيلة للسقوط استعدادا للعام الدراسي بالشرقية
إعلان
إعلان