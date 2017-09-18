الوزراء: فرص مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام اليونسكو «جيدة»

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أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فرص فوز السفيرة مشيرة خطاب، ممثلة مصر وإفريقيا، للترشح لمنصب الأمين العام لمجلس الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" جيدة.

وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأثنين، أن السفيرة تحظى بتأييد الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالسفيرة مشيرة خطاب مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو هدف للتعرف على ما وصلت إليه حملتها وتقديم الدعم لها.

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وتابع: "الحكومة شكلت لجنة وزارية لدعم حملة مشيرة خطاب منذ يوليو الماضي، وقمنا باتصالات على المستوى الدولي، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لمرشحة مصر لرئاسة اليونسكو".