أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الوزراء: فرص مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام اليونسكو «جيدة»

Google+ Print
الوزراء: فرص مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام اليونسكو «جيدة» الوزراء: فرص مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير عام اليونسكو «جيدة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فرص فوز السفيرة مشيرة خطاب، ممثلة وإفريقيا، للترشح لمنصب الأمين العام لمجلس الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" جيدة.

وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأثنين، أن السفيرة تحظى بتأييد الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالسفيرة مشيرة خطاب مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو هدف للتعرف على ما وصلت إليه حملتها وتقديم الدعم لها.

شاهد أيضا

وتابع: " شكلت لجنة وزارية لدعم حملة مشيرة خطاب منذ يوليو الماضي، وقمنا باتصالات على المستوى الدولي، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لمرشحة مصر لرئاسة اليونسكو".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه