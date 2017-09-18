جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول قبل 23 سبتمبر
جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول قبل 23 سبتمبر
08:07 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
جامعة الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
أكدت جامعة الأزهر، أن العمل داخل مكتب تنسيق القبول يجرى على قدم وساق بهدف إعلان نتيجة التنسيق قبل بداية العام الدراسي المقرر له السبت المقبل 23 سبتمبر الجاري.
وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها اليوم، أن ظهر غد الثلاثاء 19 سبتمبر أخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا.
كانت جامعة الأزهر، قررت فتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الخميس الماضي.
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