المتحف الكبير يستقبل 10 قطع أثرية ضخمة من بينها تمثال "خفرع" الأربعاء

القاهرة- (أ ش أ):

يستقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بعد غد الأربعاء، عشرة تماثيل ضخمة جديدة من بينها تمثال للملك "خفرع" والإلهة "حتحور" والملك "أوسركاف"، وذلك في إطار عمليات نقل القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن للمتحف الكبير والتي ستتوالى تباعا تمهيدا للافتتاح الوشيك في مستهل عام 2018.

ومن المقرر أن تخضع تلك القطع الأثرية الى عمليات ترميم واجراءات الصيانة وتسجيلها وتوثيقها علميا ، وذلك لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير عند افتتاحه.