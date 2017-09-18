بعد اتهام الفنان عمرو واكد.. هذه عقوبة إتلاف أموال الآخرين

كتب – محمود السعيد:

اتهم طالب جامعي، أمس الأحد، الفنان عمرو واكد بتحطيم سيارته "المركونة" أمام منزل الأخير، وهو الفعل الذي جرَّمه قانون العقوبات تحت مسمى "إتلاف ممتلكات الغير".. ويرصد مصراوي عقوبة الإتلاف في القانون.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إنه إذا أحالت النيابة الفنان عمرو واكد للمحاكمة في واقعة تحطيمه لسيارة طالب بالدقي، فإنه يخضع للمحاكمة أمام الجنح تحت مسمى إتلاف أموال الغير.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عمرو واكد سيعاقب حال إدانته وفقًا للمادة 361 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو إحداهما".

وأوضح سعيد، أنه إذا ترتب على الجرم ضرر مالي قيمته 50 جنيه أو أكثر، تصل العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه، أو إحداهما.

ويشير قانون العقوبات إلى أن العقوبة قد تصل إلى مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.

وأخلت نيابة الدقي، سبيل الفنان عمرو واكد، أمس الأحد، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله.

وأنكر "واكد" خلال التحقيقات الاتهام المنسوب إليه، وقال إن هناك خلافات بينه وبين حارس العقار محل سكنه، وأنه لفق الاتهام له.

وذكرت التحقيقات أن طالبًا جامعيًا، قام بركن سيارته أمام منزل الفنان عمرو واكد، وجلس على "كافيه" وبعد مرور نصف ساعة أخبره الجيران بتحطيم زجاج سيارته على يد "واكد".