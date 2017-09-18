اجتماع لوزراء خارجية دول «مقاطعة قطر» في مقر بعثة مصر بنيويورك

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قال المستشار أحمد أبو أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء خارجية الرباعي العربي "مصر والبحرين والإمارات والسعودية" اليوم الإثنين الليلة، وذلك في مقر إقامة البعثة المصرية في نيويورك.

وكان ذلك في تعليق للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بحسابه الرسمي على موقع "تويتر".

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ويأتى اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع على هامش مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران.