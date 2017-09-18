المصرية للاتصالات تدخل سباق رعاية الزمالك

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دخلت شركة المصرية للاتصالات، في سباق الحصول على حقوق رعاية نادي الزمالك، خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء مدة التعاقد مع شركة بريزنتيشن.

ومن المنتظر حسم ملف الرعاية بالزمالك خلال الأيام القلية المقبلة، حيث ظهر الفريق بمباراة أمس، أمام الداخلية، بدون راعي.

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يذكر أن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، قام بزيارة مرتضي منصور، رئيس النادي، منذ أسبوع بمنزله،لإقناعة، بتجديد تعاقده مع شركة بريزنتشين التابعة لإعلام المصريين، ولكن رئيس النادي قد أجل حسم ملف التجديد، وطلب 100مليون جنية في الموسم.