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أمين الأعلى للآثار: مستمر في الكشف عن مقابر جديدة بالأقصر

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أمين الأعلى للآثار: مستمر في الكشف عن مقابر جديدة بالأقصر أمين الأعلى للآثار: مستمر في الكشف عن مقابر جديدة بالأقصر

التحرير

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قال الدكتور مصطفى وزيري، عقب تعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، إنه مستمر في عمله رئيسًا للبعثة المصرية العاملة على البحث عن اكتشافات أثرية جديدة بالأقصر.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الاثنين إنه ما زال مستمرًا في رئاسة البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا غرب الأقصر، لاكتشاف المزيد من المقابر الفرعونية التي لم تكتشف بعد، بالإضافة إلى العمل على اكتشافات جديدة خارج المحافظة، تحت توجيهات الدكتور خالد عناني وزير الدولة لشئون الآثار.

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يذكر أن وزيري ترأس البعثة المصرية العاملة في مجال الحفر والبحث عن اكتشافات جديدة خلال الفترة الماضية، والتي نجحت في اكتشاف مقبرتين خلال أبريل الماضي والشهر الحالي، وكانت الأولى تمثال أثري لقاضٍ والثانية لصانع مجوهرات بمدينة القرنة غرب الأقصر.

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التحرير

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