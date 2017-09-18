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وزير الطاقة الأمريكي: نؤيد جهود وكالة الطاقة الذرية للتحقق من التزام طهران النووي

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مصراوي Masrawy

وزير الطاقة الأمريكي: نؤيد جهود وكالة الطاقة الذرية للتحقق من التزام طهران النووي

07:54 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير الطاقة الأمريكي: نؤيد جهود وكالة الطاقة الذرية للتحقق من التزام طهران النووي

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري

فيينا - (أ ش أ):
أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد جهود وكالة الطاقة الذرية، وتشجيعها على ممارسة سلطاتها الكاملة للتحقق من التزام إيران بخطة العمل النووية الشاملة، مضيفا أن واشنطن لن تقبل بصفقة ضعيفة أو غير مراقبة بشكل كامل مع طهران.

وأوضح بيري - خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في النمسا، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) - أن طهران انتهكت البند الأول من الاتفاق النووي الذي يلزمها بالعمل على تهدئة الأوضاع وعدم التدخل في شؤون المنطقة.

وكان خلاف بين واشنطن وطهران قد نشب حول كيفية مراقبة أنشطة إيران النووية خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية - جاء ذلك بعد دعوات واشنطن لتوسيع نطاق عمليات التفتيش على الملف النووي الإيراني خلال الشهر الماضي.

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