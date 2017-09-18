شاب في إمبابة.. تدخل للدفاع عن طفل فسقط قتيلا بـ"طعنة غدر"

كتب - محمد شعبان:

دفع شاب حياته ثمنا لتدخله لمنع تعدي 4 أشخاص حاولوا التعدي على طفل بمنطقة إمبابة.

غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا من أهالي إمبابة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع الجامع.

تحريات المباحث كشفت أن المجني عليه يدعى "أحمد الزغاوي"، 30 سنة، شاهد 4 أشخاص بشارع الجامع، يعتدون بالضرب على طفل، مما أثار حفيظته، وتدخل محاولا إقناعهم بالتوقف عن ضربه.

وأشارت التحريات إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "أحمد" والأشخاص الأربعة، تطورت إلى مشاجرة، أشهر على إثرها أحدهم سلاح أبيض، وسدد له طعنتين إحداها بالصدر أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط المتهمين خاصة عقب الاستماع لأقوال شهود عيان، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.