إسماعيل: 10.8% عجز موازنة العام الماضي مقارنة بـ 12.5% خلال 2015/2016

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية ناقشت، اليوم الاثنين، الموقف العام للموازنة العامة لـ ٢٠١٧/٢٠١٨، واستغلال الأصول غير المستغلة، وموقف المشروعات وتنفيذها في المرحلة المقبلة والاستثمارات التي يتم تنفيذها.

كما ناقش الاجتماع، سرعة الانتهاء من المشروعات التي تحتاج لتمويل بسيط للانتهاء من تنفيذها، والتطرق لموقف خدمة الدين العام وآليات تخفيض هذا الدين حتى نهاية هذا العام.

وأشار الاجتماع، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، الاثنين، إلى أن عجز الموازنة بلغ 10.8% خلال العام المالي الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧، مقارنة بـ ١٢،٥٪‏ خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦، أما العجز الأولي بلغ ١،٨٪‏ خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ٣،٥٪‏ خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦.

وتابع إسماعيل: "الحكومة ستطرح سندات دولية في الخارج"، لافتًا أن هذا الأمر تم مناقشته خلال اجتماع الحكومة الماضي والاتفاق على مناقشته بعد أسبوعين.

وقال رئيس الوزراء، إن تحسن الاقتصاد لا يعني مؤشرات فقط، لكنه سينعكس على فرص العمل وزيادة في الإنتاج واستقرار في الأسعار، مضيفا: "طول ما دام هناك تحسن في الاقتصاد ذلك يعني أن هناك فرصة أكبر لاستقرار الأسعار".