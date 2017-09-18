الحكم الخامس وراء زيادة عدد ركلات الجزاء بصورة جنونية في دوري الأبطال

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ارتفع عدد ركلات الترجيح التي يتم احتسابها في دوري أبطال أوروبا في أخر سنوات لأكثر من 3 أضعاف وذلك حسبما أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى احتساب 17 ركلة جزاء في دوري أبطال أوروبا موسم 2006- 2007 الذي توج ميلان بلقبه، في الوقت الذي احتسب فيه في نسخة الموسم الماضي التي توج بها ريال مدريد 53 ركلة جزاء.

ويبدو أن الإعتماد على حكم الخط الخامس أدي إلى زيادة تلك الإحصائية بشكل ملحوظ، وبالنظر إلى دوري أبطال أوروبا، نجد أن النظام الحالي تم إعتماده بدء من موسم 2003- 2004 عندما تم إلغاء دور المجموعات الثاني الذي كان يتم خوضه في دور الـ16.

وبالتالي منذ بداية دور المجموعات وحتى المباراة النهاية يتم خوض 125 مباراة، وبداية من ذلك الموسم وحتى موسم 2010- 2011 من دوري أبطال أوروبا تم احتساب 30 و 25 و17 و24 و18 و18 ركلة جزاء في كل موسم على الترتيب وذلك حتى الموسم الذي توج فيه جوزيه مورينيو باللقب رفقة الإنتر.

وعلى الرغم من كون الحكم الخامس يعد عنصرًا هامًا في زيادة عدد ركلات الجزاء المحتسبة، إلا أن هناك عامل أخر أدى إلى ذلك الأمر، ففي موسم 2012- 2013 تم احتساب 29 ركلة جزاء وفي الموسم التالي زاد العدد إلى 46 مباشرة ولم يهبط منذ ذلك الحين عن 40 ركلة جزاء في الموسم الواحد.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العامل الأخر هو التنافس الشديد بين الأندية من أجل التأهل إلى الدور التالي إلى جانب وجود فوارق كبيرة في المستوى بين الأندية في الوقت الحالي تضع الأندية الضعيفة تحت ضغط كبير لمواكبة أسلوب لعب الفرق الأقوى وتدفعها إلى استخدام العنف لإيقافها حتى لو داخل منطقة الجزاء.

واللافت للنظر أنه منذ موسم 2010- 2011 ارتفع عدد ركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا من 30 ركلة إلى 53 ركلة في الموسم الواحد، بينما لم يشهد الدوري الإنجليزي على سبيل المثال ارتفاع عدد ركلات الجزاء المحتسبة في نفس المدة والتي يبلغ معدلها 105 ركلة في الموسم خلال 380 مباراة.

وبالتالي يبلغ معدل احتساب ركلات الجزاء في دوري أبطال ركلة في كل 3,3 مباراة مقابل ركلة في كل 4,08 مباراة.

واللافت للنظر أيضًا ارتفاع معدل إهدار ركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغت نسبة النجاح في تسجيلها في أخر موسمين 68% و62% وهما أقل منسبتين في أخر 14 موسم لدوري الأبطال، على عكس الدوري الإنجليزي الذي بلغت فيه نسبة النجاح في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف في أخر موسمين 76% و81%.