رئيس الوزراء: تنسيق مع محافظ البنك المركزي بشأن تغييرات رؤساء البنوك

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن تغييرات رؤساء البنوك العامة ستكون بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي.

وأوضح إسماعيل، أن التقرير النصف سنوي الثاني للحكومة أوشك على الانتهاء، وسيتم عرضه على مجلس النواب في دورة الانعقاد القادم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية بمقر المجلس، اليوم الاثنين، أن المجموعة الاقتصادية راجعت موقف الأصول غير المستغلة وتنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة، وخدمة الدين العام، موضحا أن عجز الموازنة الأولى العام الماضي بلغ ١،٨٪‏ مقارنة بـ٣،٥٪‏ العام المالي الذي سبقه. ​