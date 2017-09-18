"مصر للطيران": تغيير موعد طائرة نيويورك لسوء الأحوال الجوية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت شركة "مصر للطيران"، تغيير موعد رحلتها المتجهة إلى مطار "جون كينيدي" في ولاية نيويورك الأمريكية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الاثنين- أنه سيتم تغيير رحلة نيويورك رقم 985 لتقلع في تمام الساعة الثامنة من صباح الغد من مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي بدلا من الساعة 9:35 صباحا.

وأهابت الشركة بجميع المسافرين على رحلة نيويورك غداً ضرورة التواجد بالمطار في تمام الساعة الخامسة فجر يوم غد الثلاثاء، أي قبل إقلاع الرحلة بثلاث ساعات.