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الآثار تنفي إرسال أية قطع أثرية مصرية للإمارات منذ 20 عاما

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مصراوي Masrawy

الآثار تنفي إرسال أية قطع أثرية مصرية للإمارات منذ 20 عاما

07:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الآثار تنفي إرسال أية قطع أثرية مصرية للإمارات منذ 20 عاما

رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح

كتبت- نسمة فرج:

أكدت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، أن لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبوظبي، أو بدولة الإمارات الشقيقة عامة منذ أكثر من عشرين عاما.

وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار- في تصريح اليوم الاثنين، ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن عرض قطع أثرية فرعونية بمتحف اللوفر أبو ظبي- إنه في حال قيام متحف اللوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقا للقانون.

وأضافت إلهام صلاح، أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني؛ حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيء مباح أو بناء على قانون القسمة؛ والذي بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

وأكدت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أية دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة.

وأشارت إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء؛ لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة وأنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن

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