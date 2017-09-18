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محافظ الفيوم يكلف بإقامة محطة رفع مياه ري لتغذية أراضي بحر الجرجبة

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مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم يكلف بإقامة محطة رفع مياه ري لتغذية أراضي بحر الجرجبة

07:43 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

محافظ الفيوم يكلف بإقامة محطة رفع مياه ري لتغذية أراضي بحر الجرجبة

محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي

الفيوم - حسين فتحي:

كلف محافظ الفيوم، الدكتور جمال سامي، وكيل وزارة الموارد المائية والري في المحافظة، بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء محطة رفع مياه ري من مصرف الغرق بمركز إطسا لتغذية بحر الجرجبة الراوي لـ 7 آلاف فدان بالأراضي الواقعة في نهاياته.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الإثنين، بعض مواطني قرية الغرق المتضررين من نقص مياه الري بأراضيهم الواقعة في نهايات ترعة بحر الجرجبة، إذ وعد المحافظ بحل جذري.

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