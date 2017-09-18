ضبط 16 كيلو "بانجو" بحوزة سائق وعاطل في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت حملة أمنية لمباحث المخدرات في أسوان من ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 16 كيلو جرام من مخدر "بانجو"، و800 قرص مخدر.

ووفق نتائج الحملة، ضُبط كل من "محمد. ف" 42 سنة - سائق، مقيم بدائرة قسم ثان أسوان، وبحوزته 8 كيلو جرام بانجو، و"كرم. م" 28 سنة - عاطل، مقيم بدائرة مركز كوم إمبو، وبحوزته 8 كيلو جرام بانجو، و800 قرص مخدر.

حرر محضران بالواقعة، وجاري عرض المتهمين على النيابة. ​