ضبط 16 كيلو "بانجو" بحوزة سائق وعاطل في أسوان
ضبط 16 كيلو "بانجو" بحوزة سائق وعاطل في أسوان
07:30 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
أرشيفية
أسوان - إيهاب عمران:
تمكنت حملة أمنية لمباحث المخدرات في أسوان من ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 16 كيلو جرام من مخدر "بانجو"، و800 قرص مخدر.
ووفق نتائج الحملة، ضُبط كل من "محمد. ف" 42 سنة - سائق، مقيم بدائرة قسم ثان أسوان، وبحوزته 8 كيلو جرام بانجو، و"كرم. م" 28 سنة - عاطل، مقيم بدائرة مركز كوم إمبو، وبحوزته 8 كيلو جرام بانجو، و800 قرص مخدر.
حرر محضران بالواقعة، وجاري عرض المتهمين على النيابة.
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