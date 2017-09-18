انتحاريان يقتلان 15 شخصًا في مخيم للنازحين في نيجيريا

كانو - (د ب أ):

قتل انتحاريان 15 شخصا على الأقل وأصابا 45 آخرين إثر قيامهما بتفجير أحزمة ناسفة في شمال شرق نيجيريا.

وقال أحد العاملين في وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنو لوكالة الأنباء الألمانية، الإثنين، إن الهجوم وقع في مخيم للنازحين بقرية كوندوجا الواقعة على مشارف مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، لكن موقع الهجوم والمستهدفين منه يدل على أنه من تدبير جماعة بوكو حرام الاسلامية الارهابية.

يذكر أن متشددي بوكو حرام الذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة يشكلون تهديدا مستمرا للمجتمعات السكانية في شمال شرق نيجيريا.

كما شن المسلحون هجمات في البلاد المجاورة تشاد والنيجير والكاميرون.

وبلغ عدد الذين لقوا حتفهم على أيدي الأصوليين السنيين عشرات الآلاف منذ عام 2009.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين فروا من ديارهم في المنطقة نتيجة هجمات بوكو حرام بـ2.7 مليون شخص.