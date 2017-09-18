المنامة: قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا



المنامة - (أ ش أ):

أعلن قائد خفر السواحل البحرينية العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي، الإثنين، أن السلطات القطرية احتجزت 3 قوارب بحرينية خلال اليومين الماضيين على متنها 16 بحارًا.

وقال سيادي - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية: " إن عدد القوارب التي تحتجزها السلطات القطرية ارتفع إلى 15 قاربا، بالإضافة إلى 20 بحارا"، منوها إلى أن احتجاز هذه القوارب يعود إلى عام 2009.

وأكد قائد خفر السواحل على ضرورة الإلتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، مضيفا أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.