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قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا

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قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا

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أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، بأنَّ وزارة الداخلية البحرينية أكدت أنَّ قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا.

وقالت قيادة خفر السواحل البحرينية، في بيان اليوم (الإثنين)، إن السلطات القطرية، قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها إلى 15 قاربًا، إضافة إلى 20 بحارًا، مبينا أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009.

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وأكدت القيادة، ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، مشيرة إلى أنها تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.

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