النيابة تستدعي 6 من عمال المحلة للتحقيق في «الإضراب عن العمل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أرسلت نيابة ثان المحلة اليوم الإثنين، استدعاء لـ6 من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة -بينهم عاملتان- للتحقيق معهم في المحضر الذي حرره محامي الشركة ضدهم ويتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.

وأتت هذه الاستدعاءات للعمال الـ6 من النيابة بعد منعهم من دخول الشركة الأسبوع الماضي، ومعرفتهم بوجود محضر محرر ضدهم من إدارة الشركة بقسم شرطة ثان المحلة يتهمهم بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر، وذلك على خلفية الإضراب الذي نظمه الآلاف من العمال لمدة أسبوعين في أغسطس الماضي.

ويقول المحامي صموئيل ثروت لـ"التحرير" إن النيابة أرسلت الاستدعاءات رسميًا اليوم للعمال بالرغم من عدم فتح تحقيق مع العمال في الاتهامات الموجهة لهم بالشئون القانونية بالشركة، كما أنه لم يصدُر حتى الآن قرار رسمي بمنعهم من دخول الشركة، وأن القرار ما زال شفهيًا حتى الآن.

وأشار ثروت إلى أنه سيتوجه للنيابة صباح غد الثلاثاء بصفته وكيلًا عن العمال لمعرفة أسباب استدعاء النيابة للعمال وذلك في المحضر رقم 5825 لسنة 2017 إداري ثان المحلة، كما أكد أنه تقدم بتظلم من قرار المفوض العام والشئون القانونية الخاص بمنعهم من العمل لأنه ما زال شفهيًا ولم يعد رسميًا حتى الآن.

شاهد أيضا

ومن جانبه قال مصدر من النقابة العامة للغزل والنسيج، طلب عدم ذكر اسمه، إن النقابة سترسل محاميًا لمتابعة التحقيقات مع العمال ومعرفة صحة الاتهامات الموجهة لهم، منوهًا إلى أن النقابة لا تعلم الحيثيات، وأن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة تعلم تفاصيل صدور القرار.

وأوضح محمد مصباح، أحد العمال المطلوبين للتحقيق، لـ"التحرير" أنهم تقدموا باستغاثة لمساعد وزير العدل متظلمين فيها من قرار منعهم العودة للعمل بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، منوهًا إلى أنهم تقدموا بعدة تظلمات من القرار للمسئولين إلى جانب شكوى مكتب العمل بوقفهم عن العمل ومنعهم من دخول الشركة بدون قرار رسمي.

يُذكر أن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل بدأ 6 أغسطس الماضي، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

إلا أن الإضراب تم فضه بعد أن أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج أنها ستتولى مهمة التفاوض على مطالب العمال، إلا أن العمال فوجئوا بخصومات مالية بأجورهم، تبعها قرار منع 6 من زملائهم بينهم "عاملتان" بعد اتهامهم في محضر رسمي من إدارة الشركة بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.