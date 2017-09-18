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صاحب فتوى «معاشرة الزوجة المتوفاة»: «مش هظهر في التليفزيون تاني»

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صاحب فتوى «معاشرة الزوجة المتوفاة»: «مش هظهر في التليفزيون تاني» صاحب فتوى «معاشرة الزوجة المتوفاة»: «مش هظهر في التليفزيون تاني»

التحرير

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، قرارًا بمنع ظهور الدكتور صبري عبد الرؤوف على شاشات التليفزيون وعدم استضافته في المحطات الإذاعية.

وصرح مكرم، بأن هذا القرار جاء على خلفية ظهور عبد الرؤوف في برنامج ديني على قناة (L.T.C)، أفتى فيه بشرعية أن يعاشر الزوج زوجته المتوفاة.

من جانبه، علق الدكتور صبرى عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه يحمل كل التقدير والاحترام لقرارات الهيئات والمؤسسات بشكل عام، وأنه ملتزم بطبيعة ومضمون القرار.

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وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه فى الأساس ينوي عدم الظهور في وسائل الإعلام، وبخاصة بعد تناوله غير الدقيق لمسالة معاشرة الزوجة المتوفية، على حد تعبيره.

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه غير متعاقد مع برنامج "عم يتسائلون" المذاع على قناة "ltc".

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التحرير

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