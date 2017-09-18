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محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاءات الممشى السياحي بالخارجة

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاءات الممشى السياحي بالخارجة

07:35 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاءات الممشى السياحي بالخارجة

محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، الإنشاءات الجارية بممشى مدينة الخارجة السياحي، وذلك رفقة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.

وجه المحافظ، خلال الزيارة، بزيادة المقاعد المخصصة للمواطنين بالممشى، وكذلك عدد المقاعد الدائرية، على أن يتم تصنيعها بمنتجات محافظة على البيئية، فضلاً عن تخصيص أماكن محددة لانتظار السيارات خلف الممشى، وعدم الانتظار بالطريق العام، ووضع لوحات تحذيرية على الطريق لمنع انتظار السيارات لتلافي وقوع بالمنطقة.

كما وجه الزملوط بالبدء في إنشاء 4 أكشاك "ألوميتال" وتصنيعها بشكل جمالي لتقديم خدمات للمواطنين الزائرين بالممشى وتحديد نشاط كل مشروع، وطرحها على الشباب بنظام الإيجار كفرص عمل، مع زراعة نخيل وأشجار بأحواض الزهور الواقعة وسط الممشى.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدأت خلال يوليو الماضي تنفيذ ممشى سياحي شمالي المدينة بالجهود الذاتية للمركز ومديريتي الإسكان والطرق لتجميل المدينة وإقامة متنفس للمواطنين.​

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