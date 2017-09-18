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محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من الزي المدرسي الموحد

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من الزي المدرسي الموحد

07:26 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من الزي المدرسي الموحد

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من الزي ال

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، مصنع ملابس المحافظة، للوقوف على سير العمل به، حيث وجه بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالزي المدرسي الموحد، المقرر على الصفوف الأولى من المراحل التعليمية.

ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات أمام القائمين على الأعمال بالمصنع حتى يجرى الانتهاء من تصنيع الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي.

كما وجه الزملوط بأن يجري البيع بالمنفذ المحدد لذلك الغرض، وهو المدرسة الثانوية الفنية للبنات، وعدم طرح المنتج بالمصنع، وذلك لضمان سرعة إنجاز الأعمال بالمصنع، وتفرغ العاملين بعمليات التصنيع فقط.

كما قرر المحافظ الاستعانة بعدد من المختصين في مجال التفصيل التابعين للمدرسة الفنية للمساعدة في توفير الأعداد المطلوبة للتلاميذ، وصرف مكافأة لهم بنسبة 10%، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال لتحفيزهم على الإنجاز والسرعة والإتقان في العمل.

كما وجه بإعداد مخطط سريع لإتمام توفير الزي لجميع المراحل، والسماح بدخول المعدات، والآلات الخاصة بالمصنع للاستعانة بها في إتمام الأعمال بالمصنع

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