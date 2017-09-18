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ضبط 22 ألف عبوة "سبراي مواتير" مقلدة في كفر الشيخ (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط 22 ألف عبوة "سبراي مواتير" مقلدة في كفر الشيخ (صور)

07:24 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، 22 ألف عبوة "إسبراي" مقلدة خاصة بتنظيف مواتير السيارات، لدى أحد تجار الاستيراد والتصدير في مدينة بيلا بكفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع حملة من الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقة وسط وغرب الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة تلقت شكوى رسمية من إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الإسبراي الخاص بمواتير السيارات، بطرح شركات وموردين وتجار مجهولين منتجات مجهولة مطبوع عليها علامات وبيانات مقلدة للشركة، في أسواق كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية.

وتوصلت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، بالتنسيق مع العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيام المدعو "ح.م.ع"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بتقليد العلامات والبيانات التجارية الخاصة بالشركة صاحبة البلاغ، وطبعها على منتجات أخرى مجهولة المصدر.

شُكلت حملة مشتركة من مباحث التموين بكفر الشيخ، وفق توجيهات اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، وتحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالتعاون مع حملة من الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقة وسط وغرب الإسكندرية، قادها المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين، وتوجهت إلى مكان المذكور المتحرى عنه.

وبمداهمة مخزنه، عثر على 22 ألف عبوة إسبراى تنظيف مواتير سيارات، مجهولة المصدر، جميعها مقلدة البيانات والعلامة التجارية للشركة الأصلية، ما يعد مخالفًا طبقًا للوائح الغش التجارث، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3689 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بيلا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض المضبوطات على الإدارة العامة للعلامات التجارية، لفحصها وموافاة النيابة بتقرير فني، وذلك لاستكمال التحقيقات.

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