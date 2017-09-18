مدير مباحث الجيزة يُكرم معاون مباحث الهرم لتميزه في العمل

كتب - محمد شعبان:

كرَّم اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساء الإثنين، عددا من ضباط المباحث؛ لتميزهم في العمل خلال الفترة الماضية.

وشمل التكريم الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، حيث سلَّمه "الديب" شهادة تميز تكريما لجهوده في قسم شرطة الهرم خلال الفترة الأخيرة.

الرائد هاني عجلان نجح مؤخرا في كشف بعض الجرائم آخرها مقتل عامل على يد زوجته وصديقيه، ومساهمته في الإيقاع بتاجري سلاح ومخدرات.

وخلال تكريمه، طالب مدير مباحث الجيزة الرائد هاني عجلان بمواصلة بذل الجهد، والمضي قدما في تحقيق أعلى درجات التواجد الأمني بالشارع، وفرض السيطرة الأمنية.