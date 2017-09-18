ترامب يشيد بتخلي أمين عام الأمم المتحدة عن الأعمال عديمة الجدوى

نيويورك - (د ب أ):

أرجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الفضل للأمم المتحدة في المساعدة في تعزيز نجاح أنشطته التجارية في برج ترامب العالمي الواقع في شارع الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: "أرى فرصة كبيرة حقًا في الجهة المقابلة من الشارع"، وذلك في أول كلمة له في مقر الأمم المتحدة.

وذكر ترامب في وقت سابق أن الأمم المتحدة تأسست على أساس أهداف نبيلة حقًا، ولكن يجب أن تستعيد ثقة شعوب العالم.

وقال ترامب: "لم تصل الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة إلى كامل طاقتها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة".

وأضاف أن هناك زيادة في تكاليف المنظمة ولا نرى نتائج تتماشى وهذه الاستثمارات.

وأشاد ترامب بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لقيامه بـ"تغيير نمط الأعمال المعتادة، وعدم التزامه بأساليب الماضي عديمة الجدوى".