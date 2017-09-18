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جمعة عن تحريم شرب الشاي: «فتوى حسن البنا.. أي عبط وخلاص»

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جمعة عن تحريم شرب الشاي: «فتوى حسن البنا.. أي عبط وخلاص» جمعة عن تحريم شرب الشاي: «فتوى حسن البنا.. أي عبط وخلاص»

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن القهوة في اللغة العربية اسم من أسماء الخمر، وعندما سألوا بعض المشايخ عن رأيهم فيها أكدوا حرمانيتها باعتبارها مسكرة.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc" :"القهوة حُرمت نحو 400 عام ظنًا من الفقهاء أنها مُسكرة"، مشيرًا إلى أن  الإخواني الراحل حسن البنا حرم شرب الشاي والقهوة.

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وعلق جمعة على تحريم شرب القهوة، :"أي عبط وخلاص"، موضحا أن أحد علماء الأزهر جعل 10 طلاب يشربون القهوة، فوجدهم في قمة التركيز وعكس ما يقال عنها أنها مسكرة، ما جعله يطلق فتواه بأنها حلال.

وتابع:"الإنسان يحصل يوميًا على ثواب النية الإجمالية، لأن المسلم يحرم شرب الخمر ولا يفكر فيها فيحصل على ثواب عدم شربها حتى لو لم تعرض عليه، نظير ابتعاده عنها وعدم الرغبة في الوصول إليها".

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التحرير

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