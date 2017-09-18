خلال لقائه بوفد أمريكي.. السيسي: الجمعيات الأهلية شريك مهم في تنمية مصر

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تعتبر الجمعيات الأهلية شريكاً مهماً فى مسيرة التنمية وتدعم دورها.

ورداً علي تساؤلات عدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، الاثنين، حول أوضاع الجمعيات الأهلية فى مصر عقب إقرار القانون الجديد ذات الصلة، أوضح الرئيس أن مجلس النواب اعتمد قانون الجمعيات لتقنين أوضاعها فى ضوء المحاذير الكبيرة التي تولدت لدى المجتمع من عمل بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية.

وذكر السيسي إنه تم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد احتراماً للإطار الدستوري وسلطة مجلس النواب، مضيفاً أنه لم يتم البدء فى تطبيق أحكام القانون بعد، وأنه يجري حالياً إعداد لائحته التنفيذية من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية.

يشار إلى أن الرئيس التقى بمقر إقامته في نيويورك اليوم الاثنين، على هامش زيارته لحضور اجتماعات الدورة 72 للأمم المتحدة، وفدًا أمريكيًا ضم عدداً من الوزراء والمسئولين والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية.