استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد.. وزير الرياضة يلتقي مسئولي الشركة الصينية

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التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين بمكتبه بديوان الوزارة، مسئولي الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية بحضور ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة؛ لبحث مساهمة الجانب الصيني في مشروع إنشاء صالتين مغطاة بمدينتي شرم الشيخ والإسكندرية وفقا للمواصفات العالمية استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر في 2021.

وأشاد وزير الرياضة بخبرة الشركات الصينية العاملة في مجال الإنشاءات الرياضية، ودورها الملموس في إنشاء الإستادات الرياضية بالدول الأفريقية منها استادات رياضية بأنجولا والجابون وبنين والكونغو، مؤكدا أن التعاون مع الجانب الصيني سيمثل إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية والتي تسعى وزارة الشباب والرياضة لتطويرها وفقا للمواصفات والمعايير الحديثة.

واتفق مسئولو الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية مع وزير الرياضة على تقديم عرض خلال الفترة المقبلة يتضمن تفاصيل إنشاء الصالات المغطاة المطلوبة بالإسكندرية وشرم الشيخ على أن يشمل العرض التصميم الهندسي لتلك المنشآت والتكلفة الإنشائية لها، مرحبين بالتعاون مع مصر في مجال الإنشاءات الرياضية.

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كما أكد وزير الرياضة على أهمية سرعة البدء في إنشاء الصالات المغطاة المطلوبة حيث من المقرر أن يقوم مسئولو الاتحاد الدولى لكرة اليد بزيارات عديدة لمصر بدءا من العام القادم للتأكد من جاهزية استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

حضر الاجتماع من جانب الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية شانج ويكاى مدير الشركة، وزاهاو كيانج نائب المدير، وجيان ليوجينج المدير المالى، ومن السفارة الصينية بالقاهرة حضر السيد هان بينج المستشار التجاري للسفارة، كما شهد اللقاء من جانب وزارة الرياضة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، والدكتورة غادة حسين مير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.