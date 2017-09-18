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الجبلاية تقرر نقل مباراة الإسماعيلي والأسيوط

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الجبلاية تقرر نقل مباراة الإسماعيلي والأسيوط الجبلاية تقرر نقل مباراة الإسماعيلي والأسيوط

التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن الملعب الذى سيستضيف مباراة الإسماعيلي والأسيوطي سبورت فى ثالث جولات الدوري المصري، والمقرر إقامتها عصر السبت القادم.

وكان الإسماعيلي قد تلقى صباح اليوم الإثنين فاكسًا رسميًا من الجبلاية تخبره بنقل المباراة إلى ملعب أسمنت أسيوط بدلاً من منتجع الأسيوطي بعد توفير الموافقات الأمنية.

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ويذكر أن الإسماعيلي يمتلك 4 نقاط بجدول ترتيب الدوري بواقع فوز وتعادل، ويأتي فى المركز الرابع، فيما يتصدر المصري جدول ترتيب الدوري العام.

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التحرير

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