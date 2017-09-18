الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق فى أسيوط استعدادًا لمواجهة الأسيوطي

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قرر الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، إقامة معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بمحافظة أسيوط قبل مواجهة الأسيوطي سبورت والمقرر لها السبت، فى الثالثة عصرًا، ضمن منافسات ثالث جولات الدوري المصري.

وجاء ذلك من أجل خوض المران الأخير على ملعب المباراة، بعد إخطار اتحاد الكرة بنقل مباراة الفريقين إلى ملعب أسمنت أسيوط بدلاً من منتجع الاسيوطى بعد توفير كافة الموافقات الامنية.

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جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله أمام المقاولون العرب الجولة الماضية.