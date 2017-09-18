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تعرف على قائمة المصري لمواجهة الزمالك

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تعرف على قائمة المصري لمواجهة الزمالك تعرف على قائمة المصري لمواجهة الزمالك

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اصطحب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري 20 لاعبًا إلى الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، وذلك لمواجهة فريق فى الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء على ملعب برج.

وضمت قائمة المصري " أحمد «بوسكا»، محمود السيد، محمد حمدي، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، أحمد عبد الموجود، محمد كوفي، مصطفي علي "مارسيلو"، فريد شوقي، أحمد سالم صافي، عمر كمال عبد الواحد، شيخ موكورو، عمرو موسي، أحمد جمعه، محمد عبد اللطيف "جريندو"، علاء علي، عبدالله بيكا، أحمد عيد عبد الملك، عبد الناصر " دي ماريا"، بانسيه".

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وغاب عن قائمة الفريق أحمد شكري ومحمد أبو شعيشع ومحمد ماجد أونش و محمد منتصر و كريم العراقي و محمد شطا و ويلسون اكاكبو وحماده ناصر.

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