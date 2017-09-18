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20 سبتمبر.. الحكم على طبيب لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

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مصراوي Masrawy

20 سبتمبر.. الحكم على طبيب لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

06:47 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

20 سبتمبر.. الحكم على طبيب لتلقيه رشوة لاستئصال ورم بالمخ لمريض

أرشيفية

كتب – صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة (ح. إ.) استشاري جراحة المخ والأعصاب بمعهد ناصر في قضية اتهامه بتقاضيه مبلغ من المال على سبيل الرشوة من شقيقة مريض مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقه لجلسة 20 سبتمبر الجاري؛ للنطق بالحكم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

ونسبت النيابة العامة للمتهم، أنه طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وأخذ من (و. م.) مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها (محمد م. ) بالمستشفى.

وقالت شقيقة المريض بالتحقيقات، إن الطبيب قام بتوقيع الكشف الطبي على شقيقها بمستشفى معهد ناصر للبحوث تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة بقسم جراحة المخ والأعصاب المستشفى لإصابته بورم بالمخ والغدة النخامية وأنه صدر له قرارًا فعلا للعلاج على نفقة الدولة، وأنها تقابلت مع المتهم بعيادته الخاصة وطلب منها مبلغ الرشوة مقابل سرعة تحديد موعد عاجل لإجراء العملية، واعترف المتهم بالتحقيقات بحصوله على الرشوة.

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