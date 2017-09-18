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مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يصل نيويورك

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مصراوي Masrawy

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يصل نيويورك

06:54 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يصل نيويورك

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

(مصراوي):
وصل، الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد مشاورات موسعة رفيعة المستوى حول ليبيا، وفقًا لموقع "بوابة الوسط" الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على "فيسبوك" إن سلامة أجرى فور وصوله محادثاة بناءة مع وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو الذي وصل إلى نيويورك.

ومن المقرر أن يعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال جلسة مقررة الأربعاء المقبل، خارطة طريق، قد تحمل تصورًا لحلحلة الأزمة السياسية المتعثرة في البلاد بمختلف مراحلها وأهم محاورها.

وتنطلق أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة في نيويورك، وسط مضاربات بأنها قد تحمل تحولاً فعليًّا في المعاينة الدولية للأزمة الليبية، بسبب وجود حرص شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، واستعدادًا أيضًا من بعض الدول الفاعلة لمواكبة مسار التفاوض بين الأطراف الليبية.

وأعلنت عدة أطراف دولية، من بينها فرنسا، أنها ستشارك على مستوى وزاري في الاجتماع الخاص حول ليبيا.

ووفق ما أوردته جريدة "لاستامبا" الإيطالية فإن خطة سلامة تتضمن إرساء مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء، وتعيين رئيس للوزراء بمهام الإشراف على حكومة موازية للمجلس، وإحداث تغييرات على اتفاق الصخيرات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد وصل إلى نيويورك، مساء أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح، صباح غد الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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