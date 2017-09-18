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جوتيريش: البيروقراطية تقوض جهود الأمم المتحدة

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جوتيريش: البيروقراطية تقوض جهود الأمم المتحدة

06:53 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

جوتيريش: البيروقراطية تقوض جهود الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن البيروقراطية تقوض المنظمة، وذلك في فعالية تتعلق بإصلاح المنظمة الدولية يستضيفها الرئيس الأمريكي دونالد .

وقال جوتيريش: "سألني شخص ما مؤخرًا ما الذي يبقيني مستيقظا ليلا"، مضيفًا: "إجابتي بسيطة وهي البيروقراطية والهيكلة المفتتة، والإجراءات البيزنطية والروتين اللانهائي".

وتابع: "ما كان بمقدور شخص، يسعى لتقويض الأمم المتحدة، أن يأتي بطريقة أفضل لفعل ذلك من فرض بعض القواعد التي وضعناها بأنفسنا".

وذكر أنه حتي يسأل نفسه أحيانا عما إذا كانت هناك مؤامرة لجعل قواعد الأمم المتحدة غير فعالة.

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