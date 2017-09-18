أمن الغربية يضبط عاملاً يتاجر بالعملات الأجنبية في السوق السوداء

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، من ضبط عامل يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقيه، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة من ضبط "ا. ا" 35 سنة - عامل يتاجر في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

ضُبطت بحوزة المتهم 9569 دولار أمريكي، و72،305 ريال سعودي، و51،050 درهم إماراتي، و1،218،177 جنيه مصري، وهاتف نقال، ودراجة نارية.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​